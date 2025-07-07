Три машины, автобус и фура провалились в огромную яму в Мексике

Пять транспортных средств угодили в большую яму, которая образовалась на границе мексиканских городов Гвадалахара и Тонала. Об этом сообщает телеканал Azteca.

«Три автомобиля, автобус и фура провалились в яму, образовавшуюся на стыке муниципалитетов», – говорится в публикации на сайте СМИ (цитата по «Российской газете»).

Отмечается, что пострадавших в результате данного инцидента нет.

Муниципальные службы Гвадалахары заявили, что грунт просел из-за сильных дождей в регионе.

Восстановительные работы уже начались. На место прибыли специалисты управления по водоснабжению и канализации.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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