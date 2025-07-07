В Швейцарии чихуахуа помогла спасателям вытащить мужчину из ледникового провала

В Швейцарии чихуаха помогла спасателям найти своего хозяина, который упал в щель на леднике, сообщили спасатели.

Эта необычная спасательная операция состоялась в пятницу на леднике над Саас-Фи, говорится в пресс-релизе Air Zermatt, спасательной компании Air Zermatt, действующей в кантоне Вале.

Мужчина шел по леднику Фи со своей маленькой собакой в начале дня, когда внезапно упал в щель глубиной около восьми метров. Его верный спутник, маленький чихуахуа, остался на краю и стал ждать спасателей. Это, вероятно, спасло жизнь его хозяину.

Мужчина из провала по домашней портативной рации, которая у него была с собой, смог вызвать спасателей.

В середине дня команда Air Zermatt с тремя спасателями вылетела в сторону ледника. Однако на месте спасатели с трудом определили точку падения, потому что «протяженность ледника была огромной, а яму трудно заметить».

И только благодаря маленькой собаке, которая бегала по краю щели, спасатели смогли обнаружить точку провала. Мужчину успешно вытащили и отвезли со собакой в больницу в Вьеже.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube