В Томской области произошла вспышка сальмонеллеза

В Томской области 12 человек отравились готовой едой из магазина, у них выявили сальмонеллез. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как установили специалисты ведомства, все заболевшие покупали готовую еду в одном из магазинов города Стрежевого. «У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование. Сотрудники ведомства взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили работников цеха.

«Специалисты ведомства посетили магазин с целью расследования причин возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта», – отметили в управлении.

Томск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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