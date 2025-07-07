Один человек погиб и шестеро ранены в результате атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в результате удара ВСУ погиб 19-летний молодой человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Украинские боевики обстреляли жилой квартал города Васильевки. «Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – Также есть раненые, шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь».

Были разрушены более 10 квартир дома. Жильцов эвакуировали, им предоставят места размещения.

«Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана всесторонняя помощь», – добавил Балицкий.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube