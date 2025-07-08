Жители пяти дагестанских сел отравились водой

Жители пяти дагестанских сел – Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент в Магарамкентском районе – подхватили острую кишечную инфекцию. Предварительно, заражение людей произошло через воду, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
Данные о множественных случаях заболевания поступили в управление ведомства ночью 7 июля. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, специалисты занимаются отбором проб воды и биоматериала.
Москва, Елена Васильева
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