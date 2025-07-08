Ростовчанка пять лет снимала порчу, заработав 9,5 млн рублей

Жительница Ростовской области пять лет оказывала другой женщине магические услуги, заработав 9,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, обвиняемая познакомилась со своей жертвой на отдыхе в станице Голубицкая. Она предложила женщине погадать и снять порчу. Убедив клиентку в необходимости нескольких сеансов, «гадалка» в течение пяти лет получала от женщины деньги за «магические услуги». Общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

Ростов, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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