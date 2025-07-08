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Вторник, 8 июля 2025, 11:31 мск

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Девятилетняя девочка взяла на бабушку кредит, чтобы купить игрушечные деньги

Девятилетняя девочка из Армавира стала жертвой интернет-мошенников. Ребенку предложили купить игровую валюту в детской онлайн-игре Roblox, и она согласилась.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Армавиру, девочка общалась с мошенниками в одном из мессенджеров и, следуя их инструкциям, взяла телефон бабушки. В банковском приложении она взяла кредит, а потом перевела неизвестным 43 тысячи рублей. Деньги в игре девочка не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Армавир, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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