В Татарстане летательный аппарат упал на жилой дом

В Казани летательный аппарат потерял управление и рухнул на жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Авария произошла во время учебного полета. В результате в садовом товариществе «Дубки» случился пожар, который удалось оперативно потушить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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