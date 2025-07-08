В Татарстане летательный аппарат упал на жилой дом

В Казани летательный аппарат потерял управление и рухнул на жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Авария произошла во время учебного полета. В результате в садовом товариществе «Дубки» случился пожар, который удалось оперативно потушить.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Казань, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»