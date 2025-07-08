В УЗГА пояснили, почему их БПЛА упал на дачный дом в Казани

На Уральском заводе гражданской авиации пояснили, почему их БПЛА сегодня утром упал на дачный дом в Казани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие, падение летального аппарата во время учебного полета произошло в результате отключения спутниковой навигации.

«Во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», – отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что утром 8 июля в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация, БПЛА упал. В результате в садовом товариществе «Дубки» случился пожар, который удалось оперативно потушить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Казань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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