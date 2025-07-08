На Алтае подростки сушили вещи на Вечном огне

На Алтае возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России.

Как сообщает пресс-служба СКР по краю, в социальных сетях расходится видео и информация о трех подростках, которые сушили вещи на Вечном огне, расположенном в городе Рубцовске на мемориальном комплексе, посвященном подвигу воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По данному сообщению возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные группой лиц).

Участники произошедшего установлены. В настоящее время следователями проводятся допросы несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц, запрошена информация в органах системы профилактики, изучаются условия жизни и воспитания детей, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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