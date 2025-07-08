Телохранители премьера Швеции «сдавали» его местонахождение через приложение для бега

Информация о местоположении премьера Швеции Ульфа Кристессона несколько лет попадала в открытый доступ через приложения для бега его телохранителей, сообщает газета Dagens Nyheter по результатам собственного расследования.

«Расследование показало, что по меньшей мере в 35 случаях телохранители делились подробной информацией, которая может быть напрямую связана с Ульфом Кристерссоном и местами, которые он часто посещает», – цитирует издание РИА «Новости».

Как уточняет издание, телохранители премьера несколько лет загружали в фитнес-приложение Strava маршруты своих пробежек, по которым было нетрудно отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался. По данным издания, в результате утечек мог быть раскрыт частный домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он обычно ездит, а также места проживания в заграничных поездках.

По данным издания, профили телохранителей были открытыми, в них содержалась информация в том числе об их роде деятельности.

Пресс-секретарь полиции безопасности Швеции (Säpo) Карл Мелин сообщил телеканалу SVT, что руководство Säpo не знало, что фитнес-приложение может представлять угрозу безопасности.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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