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Вторник, 8 июля 2025, 14:26 мск

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В аэропорту Бергамо мужчина погиб в двигателе самолета

В аэропорту Орио-аль-Серио в Бергамо сегодня мужчина погиб, попав в двигатель рулившего самолета.

Как сообщает агентство ANSA, мужчина, который не был ни пассажиром, ни сотрудником аэропорта, добрался до взлетно-посадочной полосы, избежав проверки безопасности, побежал к уже движущемуся самолету, забрался в двигатель и погиб. Полиция, заметившая эти передвижения, не смогла вовремя остановить его.

Власти сейчас расследуют инцидент, чтобы восстановить картину и выяснить, как мужчине удалось обойти меры безопасности. Воздушное движение, временно прерванное для проведения обследований и обеспечения безопасности района, возобновилось около полудня.

Бергамо, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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