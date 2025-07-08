В аэропорту Бергамо мужчина погиб в двигателе самолета

В аэропорту Орио-аль-Серио в Бергамо сегодня мужчина погиб, попав в двигатель рулившего самолета.

Как сообщает агентство ANSA, мужчина, который не был ни пассажиром, ни сотрудником аэропорта, добрался до взлетно-посадочной полосы, избежав проверки безопасности, побежал к уже движущемуся самолету, забрался в двигатель и погиб. Полиция, заметившая эти передвижения, не смогла вовремя остановить его.



Власти сейчас расследуют инцидент, чтобы восстановить картину и выяснить, как мужчине удалось обойти меры безопасности. Воздушное движение, временно прерванное для проведения обследований и обеспечения безопасности района, возобновилось около полудня.

Бергамо, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube