Масштабный пожар в Ростове: загорелись склады и офисы на площади 15 тысяч квадратных метров

В Ростове произошел крупный пожар в складских помещениях и офисном здании. Огонь распространился на площади 15 тысяч квадратных метров.

Как сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь, ЧП произошло на улице Орской.

«К ликвидации огня привлекли более 130 человек и 46 единиц техники, включая вертолеты. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора – специалисты непрерывно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ», – уточнил врио губернатора.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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