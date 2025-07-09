Беспилотники ВСУ ударили по пляжу в Курске, есть погибшие и раненые

В Курске результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске ранено семь человек, среди них пятилетний ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое.

Во вторник поздно вечером стало известно, что украинские войска целенаправленно ударили БПЛА по городскому пляжу в Курске. Три человека погибли на месте. По словам губернатора региона Хинштейна, все погибшие – мужчины.

Один из них является сотрудником Росгвардии. Он вместе с коллегой выехал на пляж после того, как жители начали сообщать об атаке беспилотника.

«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – написал Хинштейн.

«Всего пострадали семь человек, среди них мальчик пяти лет», – добавил глава региона.

Он уточнил, что у всех – осколочные ранения и ожоги разной степени. Пятеро пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Хинштейн назвал случившееся беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту.

«Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов, где отдыхали люди вместе с детьми», – подчеркнул он.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение ВСУ на городской пляж в Курске. Она подчеркнула, что поставщики оружия Киеву должны знать, на что оно идет – на убийство детей.

Позже стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали еще и больницу и два здания в Рыльске, есть раненые, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в соцсетях. Данные уточняются.

Курск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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