Турист разбился насмерть на Байкальской тропе

На Большой Байкальской тропе мужчина сорвался со скалы и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС РФ.

Трагедия произошла в районе поселка Большие Коты. Турист сорвался со скалы Скрипер и получил смертельную травму.

На место прибыли спасатели, но из-за сложной местности они смогли спуститься к погибшему только с помощью альпинистского снаряжения. Тело мужчины спустили к катеру и транспортировали на базу БПСО для передачи сотрудникам ритуальной службы.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube