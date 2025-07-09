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Среда, 9 июля 2025, 10:26 мск

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В Якутии произошла вспышка инфекции среди участников национального праздника

В Якутии участники национального праздника Ысыах Олонхо заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«По состоянию на 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах. Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы», – говорится в сообщении.

Специалисты службы проводят исследование проб, взятых в точках общепита на празднике.

«Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Противоэпидемические мероприятия продолжаются», – добавили в ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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