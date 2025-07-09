В Саратовской области диверсант собирался взорвать железнодорожный мост

В Саратовской области ликвидировали диверсанта, который планировал устроить теракт на железной дороге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Спецслужбы установили, что россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения преступления уехать на Украину и принять участие в боевых действиях.

«С целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства, планировал осуществить подрыв железнодорожного моста. При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», – отметили в ЦОС.

В ходе обысков силовики изъяли готовую к применению бомбу массой 11 кг, пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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