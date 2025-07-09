Сибиряк за ночь украл с пляжей Сочи 31 зонт и даже успел их продать

В Сочи житель Новосибирской области за ночь украл 31 зонт с пляжа. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Сочи, преступления 41-летний турист совершал в Хосте. Подозреваемого оперативно задержали. Зонты он успел продать, но позже часть из них полицейские изъяли у покупателя.

Также выяснилось, что похититель зонтов причастен к еще к трем кражам в Сочи – он украл два смартфона и инструменты. Общий ущерб четырем потерпевшим составил почти 300 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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