В Индии рухнул гигантский мост – погибло 8 человек

По сообщениям индийских СМИ, по меньшей мере восемь человек погибли и десять получили ранения в результате обрушения части 40-летнего моста в западном индийском штате Гуджарат.

По словам очевидцев, мост обрушился около 7:30 утра по местному времени. Как сообщает сайт Times of India, легковой автомобиль, грузовик и фургон, проезжавшие по мосту, упали в реку. На кадрах также видно, как один из грузовиков стоит на краю обрушившегося участка.

«Спасательные работы продолжаются. В них участвуют команды из обоих (соседних) районов», – цитирует газета представителя района Ананд.

На сайте властей сообщается, что к настоящему моменту спасателям удалось обнаружить три тела и четверых выживших, а представитель пожарной службы заявил о спасении десяти человек. Газета The New Indian Express сообщила о девяти погибших и пяти спасённых.

По данным сервера, мост, которому 40 лет и который местные жители несколько раз просили отремонтировать, расположен примерно в 20 километрах к востоку от города Вадодара.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube