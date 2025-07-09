В Японии 10 тысяч человек госпитализированы с тепловым ударом

В Японии на прошлой неделе более 10 000 человек были госпитализированы с тепловым ударом из-за повышения температуры по всей стране.

Согласно предварительному отчету, опубликованному Агентством по управлению пожарами, число госпитализаций за неделю, закончившуюся воскресеньем, составило 10 048 человек, что более чем вдвое превышает 4 665 человек за предыдущий отчетный период, причем около 60% госпитализированных – это люди старше 65 лет.

По данным Метеорологического агентства, июнь стал самым жарким месяцем в Японии с момента начала ведения наблюдений в 1898 году: средняя температура на 2,34 градуса Цельсия превысила среднемесячное значение, зафиксированное в период с 1991 по 2020 год, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Агентство заявило, что Страна восходящего солнца часто накрывается теплым воздушным фронтом из-за воздействия устойчивой системы высокого давления в Тихом океане, при этом, по всей видимости, свое влияние оказало и изменение климата.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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