Глава МАГАТЭ предупредил о риске катастрофы при ударах по ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о риске возникновения катастрофы регионального масштаба в случае ракетных ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Станция расположена в зоне боевых действий. Попадание нескольких ракет может привести к выбросу радиоактивных материалов и региональной катастрофе», – заявил Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

При этом глава МАГАТЭ исключил повторение чернобыльского сценария. По его словам, Чернобыльская АЭС не имела купольной защиты, а энергетический процесс контролировался с помощью горючего графита.

В настоящее время на ЗАЭС используются более современные решения. К тому же станция на текущий момент неработоспособна.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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