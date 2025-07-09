Глава МАГАТЭ предупредил о риске катастрофы при ударах по ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о риске возникновения катастрофы регионального масштаба в случае ракетных ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Станция расположена в зоне боевых действий. Попадание нескольких ракет может привести к выбросу радиоактивных материалов и региональной катастрофе», – заявил Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.
При этом глава МАГАТЭ исключил повторение чернобыльского сценария. По его словам, Чернобыльская АЭС не имела купольной защиты, а энергетический процесс контролировался с помощью горючего графита.
В настоящее время на ЗАЭС используются более современные решения. К тому же станция на текущий момент неработоспособна.
Запорожье, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»