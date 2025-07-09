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Среда, 9 июля 2025, 12:45 мск

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В Сочи пенсионер отдал мошенникам 32 млн рублей

В Сочи пенсионер отдал мошенникам 32 миллиона рублей и только когда почти продал квартиру понял, что его обманули.

Житель Сочи выслал код, после чего с ним связались якобы сотрудники службы безопасности. Лжеправоохранители сказали пенсионеру, что от его имени выпустили электронную доверенность. Чтобы спасти сбережения, мужчине предложили задекларировать имущество, а деньги перевести на «безопасный счет».

Пенсионера несколько месяцев вынуждали отдавать средства – два раза он перечислял деньги через банкомат, трижды отдавал наличные курьеру. Еще более 19 млн рублей мужчина отдал аферистам, продав акции.

В результате злоумышленники почти убедили мужчину продать квартиру, но он вовремя услышал похожую историю от знакомых, после чего обратился в полицию. Возбудили уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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