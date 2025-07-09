В Дагестане раскрыли банду мошенников с автостраховками

В Дагестане разоблачили преступное сообщество, участники которого занимались мошенничеством с автострахованием и похитили более 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В результате совместной работы УУР (управление уголовного розыска) МВД Дагестана, ФСБ России и СУСК России по Республике Дагестан была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики и других регионов России, включая Краснодарский край… Общий ущерб составил более 400 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В ОПГ входили восемь жителей Кизилюртовского района Дагестана, в том числе бывший помощник судьи, адвокат и специалисты экспертных организаций.

Члены банды инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожали, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, злоумышленники фабриковали мелкие аварии с участием невиновных людей, через чьи счета проходили огромные суммы.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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