После отравления 100 жителей Дагестана водой задержан директор местного предприятия ЖКХ

Следственный комитет (СК) Дагестана задержал директора муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, готовится ходатайство об его аресте.

Напомним, с 7 по 8 июля в медицинские учреждения обратились более 100 жителей нескольких населенных пунктов Магарамкентского района республики с признаками отравления. Некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние.

Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователями назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района, допрошены свидетели и потерпевшие. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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