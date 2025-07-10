В Новгородской области из-за грозы 14 тысяч человек остались без света

В Новгородской области жители нескольких районов остались без электричества из-за грозы. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

В Батецком, Любытинском, Хвойнинском и других округах Новгородской области отключена 51 высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Без электроснабжения остаются 388 населенных пунктов, где проживают 14 тысяч человек.

Отмечается, что Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» перешел в особый режим работы. Аварийные бригады устраняют неполадки.

Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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