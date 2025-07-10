В Адыгее десятки жителей отравились морепродуктами

В Адыгее 32 человека попали в больницу из-за отравления морепродуктами. Надзорные органы проводят проверку.
В инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента с диагнозом кишечная инфекция, в том числе семеро детей. В министерстве здравоохранения республики Адыгея сообщили, что все пострадавшие употребляли морепродукты в одном из заведений общественного питания.
Исследования выявили сальмонеллез. Отмечается, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей.
Региональное управление СКР организовало доследственную проверку по факту массового отравления в Майкопе. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Майкоп, Зоя Осколкова
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