Уроженец Казахстана получил 17 лет за госизмену и подготовку теракта

17 лет лишения свободы получил за государственную измену и подготовку к теракту уроженец Казахстана.

Приговор озвучил 2-й Западный окружной военный суд. В пресс-службе УФСБ по Белгородской области отметили, что обвиняемый мужчина контактировал с террористической организацией, которая в РФ запрещена, и по заданию ее представителей нашел в лесном массиве тайник с взрывными устройствами. Он забрал их и оставил у себя, чтобы после передать представителю запрещенной структуры для подготовки к теракту.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области: они задержали злоумышленника, а все взрывные устройства у него изъяли и обезвредили.

Суд признал мужчину виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранению и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Белгород, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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