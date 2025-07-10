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Четверг, 10 июля 2025, 19:14 мск

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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотника многоэтажный жилой дом в городе Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.

«Сегодня на проспекте Строителей произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришёлся между 3 и 4 этажами жилой многоэтажки», – уточнил он в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждены окна и четыре автомобиля.

«К счастью, люди не пострадали, возгорания не произошло», – добавил мэр.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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