ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотника многоэтажный жилой дом в городе Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.
«Сегодня на проспекте Строителей произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришёлся между 3 и 4 этажами жилой многоэтажки», – уточнил он в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждены окна и четыре автомобиля.
«К счастью, люди не пострадали, возгорания не произошло», – добавил мэр.
Энергодар, Анастасия Смирнова
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