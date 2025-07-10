Под Севастополем в ДТП погибли пять человек

Под Севастополем произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила городская прокуратура.
«В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля – молодые жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения», – говорится в сообщении.
ДТП произошло около 14:20 на выезде из села Верхнесадового. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер».
Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств аварии.
Севастополь, Анастасия Смирнова
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