Под Севастополем в ДТП погибли пять человек

Под Севастополем произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила городская прокуратура.

«В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля – молодые жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения», – говорится в сообщении.

ДТП произошло около 14:20 на выезде из села Верхнесадового. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств аварии.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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