За госизмену арестован бывший директор Российской ассоциации электронных коммуникаций

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина с инициалами Гребенников С.В., следует из картотеки. Ему инкриминируется ст. 275 УК (государственная измена).

Как сообщает газета «Ведомости», инициалы фигуранта совпадают с уже арестованным в конце января бывшим директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергеем Гребенниковым. В конце мая Тверской районный суд приговорил его к семи годам колонии в рамках уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). Наказание по статье предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет. Учитывая новое обвинение в госизмене, Гребенникову может грозить пожизненное лишение свободы.

Расследованием уголовных дел о государственной измене занимается следственное управление ФСБ. В январе перед арестом у себя в Telegram-канале Гребенников написал: «Если вы читаете этот пост, значит, это уже случилось». В посте Гребенников вспомнил публикацию «Коммерсанта» о том, что он не выплатил 2 млн руб. налогов. До судебных разбирательств тогда дело не дошло. В заключение он отметил, что сейчас дела обстоят серьезнее. В марте 2024 г. в издании «Коммерсантъ» появилась информация о том, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг». По информации издания, юристы полагали, что судебное разбирательство может создать риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга», а также отмечали, что Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков.

В РАЭК отказались от комментариев. Сергей Гребенников возглавлял Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК) с 13 декабря 2022 г. Он окончил Международную академию бизнеса и управления (МУБиУ). С 2007 г. занимал пост заместителя исполнительного директора РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий), а с 2010 г. был заместителем директора РАЭК. Также Гребенников входит в состав Общественной палаты Российской Федерации.

На посту директора РАЭК он занимался развитием GR-инициатив, направленных на поддержку ИТ-отрасли, и выстраиванием диалога между бизнесом и государством – одного из ключевых направлений деятельности Ассоциации.

9 июня 2025 г. РАЭК провела внеочередное собрание членов и избрала нового директора. Им стал молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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