В Иркутской области двое мужчин разбились на мотодельтаплане

В Иркутской области двое мужчин погибли при крушении мотодельтаплана. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне поздно вечером. Летательный аппарат развалился при ударе о поверхность Братского водохранилища. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили двух погибших.

«Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», – сообщили в надзорном ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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