В Брянской области два агента СБУ изготавливали взрывчатку и бомбы для терактов

В Брянской области ФСБ задержала двух агентов СБУ, которые выполняли задания разведывательно-подрывной направленности, забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие, изготавливали бомбы для терактов. В отношении задержанных возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Обвиняемые – жители Брянской области 1993 г.р. и 1995 г.р. Как установлено ФСБ, задержанные в интересах украинской стороны неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов Минобороны РФ, расположенных на территории Брянской области, мест расположения суточных нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока.

«Кроме того, пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера», – сообщает в релизе ФСБ.

Также по месту жительства одного из задержанных обнаружены FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Курировали работу агентов так: «Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанные дали признательные показания.

Брянск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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