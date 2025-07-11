В Приамурье в доме взорвался водонагреватель – погиб человек, пострадало 9 квартир

В Приамурье в селе Пригородное Белогорского муниципального округа утром 11 июля взорвался бытовой водонагреватель. В результате инцидента один человек скончался от травм в больнице, пострадали 9 квартир, эвакуировано 38 человек.

«Предварительно установлено, что в пятницу в 7.08 часов в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще 9 квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, 38 человек эвакуировано», – сообщает прокуратура Приамурья.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в квартире проживали четыре человека. Молодая семья с ребёнком не пострадала, её осмотрели медики. Спасатели занимаются устранением последствий ЧС. По состоянию на 12.00 эвакуированные 38 человек временно размещены в пункте временного размещения.

Пригородное, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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