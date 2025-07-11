На Кубани задержали двух участников экстремистской организации

В Краснодарском крае спецслужбы задержали двух членов экстремистской организации «Аллатра», которая запрещена в России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Задержанные вербовали жителей Кубани в свои ряды и склоняли их к передаче денег. Средства направлялись в адрес центрального подразделения.

Организация была основана на Украине в 2011 году на базе идей религиозных культов. Верховный суд России признал ее экстремистской и постановил запретить на территории РФ.

В Генпрокуратуре добавили, что представители движения на территории страны получают указания от украинских кураторов наладить контакты с оппозиционерами и о проведении акций по дискредитации политики российских властей.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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