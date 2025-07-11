российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 июля 2025, 11:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани задержали двух участников экстремистской организации

В Краснодарском крае спецслужбы задержали двух членов экстремистской организации «Аллатра», которая запрещена в России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Задержанные вербовали жителей Кубани в свои ряды и склоняли их к передаче денег. Средства направлялись в адрес центрального подразделения.

Организация была основана на Украине в 2011 году на базе идей религиозных культов. Верховный суд России признал ее экстремистской и постановил запретить на территории РФ.

В Генпрокуратуре добавили, что представители движения на территории страны получают указания от украинских кураторов наладить контакты с оппозиционерами и о проведении акций по дискредитации политики российских властей.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,