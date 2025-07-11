Мать оставила детей в машине на жаре, чтоб сделать губы. Один ребенок умер

Трагедия в Калифорнии: 20-летняя Майя Эрнандес ехала в клинику, чтобы сделать инъекции в губы. Она оставила своих двух детей, одного и двух лет, в машине с работающим кондиционером около 14:00 29 июня на парковке в Бейкерсфилде, согласно её рассказу, опубликованному в Los Angeles Times .

Но автомобиль был оснащён функцией автоматического отключения через час парковки. На улице температура в это время поднялась до 37°C. Вернувшись около 16:30, женщина обнаружила у своего второго сына остановку дыхания, отсутствие пульса, посиневшие губы и температуру около 42°C.

Майя Эрнандес немедленно позвонила в службу 911, и обоих детей срочно доставили в больницу. Годовалый сын не выжил. Двухлетний мальчик был помещен под опеку. Матери были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и двух эпизодах умышленного жестокого обращения с ребёнком. Она не признала себя виновной и была заключена под стражу.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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