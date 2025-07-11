В Красноярске полицейских подозревают в продаже данных мигрантов

В Красноярске четверых полицейских подозревают в продаже досье на иностранцев. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, инспекторы отдела по вопросам миграции выгружали информацию из служебного компьютера, в котором содержалась база данных по учету иностранцев, а затем продавали сведения местному жителю.

В базе были персональные данные, информация о трудовой деятельности, о привлечении к административной ответственности и прочее. «Полученную информацию мужчина использовал для организации незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации», – отметили в СК.

Уголовные дела возбуждены по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Материалы предоставили в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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