В ДНР два человека погибли и более 20 пострадали в аварии с маршруткой

В Донецкой Народной Республике два человека погибли и более 20 пострадали в аварии с маршрутным автобусом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Донецке. На нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Renault Duster не уступил дорогу микроавтобусу с пассажирами. В результате столкновения автобус в неуправляемом состоянии продолжил ехать, врезался в дерево и опрокинулся.

Погибли водитель маршрутки и пассажир. 22 человека обратились за медицинской помощью.

Полиция проводит проверку.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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