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Пятница, 11 июля 2025, 16:28 мск

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Работник казанского завода пытался вынести взрывчатые вещества с завода

Сотрудника Казанского порохового завода подозревают в попытке вынести взрывчатые вещества. Об этом сообщили в управление ФСБ РФ по Татарстану.

Спецслужбы установили, что работник пытался похитить трубчатый порох – вещество, которое используется для производства артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

Отмечается, что такие боеприпасы применяются Вооруженными силами РФ в том числе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на хищение взрывчатых веществ.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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