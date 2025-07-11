Работник казанского завода пытался вынести взрывчатые вещества с завода

Сотрудника Казанского порохового завода подозревают в попытке вынести взрывчатые вещества. Об этом сообщили в управление ФСБ РФ по Татарстану.

Спецслужбы установили, что работник пытался похитить трубчатый порох – вещество, которое используется для производства артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

Отмечается, что такие боеприпасы применяются Вооруженными силами РФ в том числе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на хищение взрывчатых веществ.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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