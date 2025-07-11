В Волгоградской области девочку затянуло в водоворот на реке

В Волгоградской области ищут ребенка, которого затянуло в водоворот. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел на реке Хопер Урюпинского района. 12-летняя школьница находилась на отдыхе вместе с родственниками.
«Во время купания в водоеме девочка попала в водоворот. Находившаяся рядом взрослая женщина также была втянута в омут, однако ей удалось самостоятельно выбраться. Ребенок исчез под водой», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что место, которое выбрали люди для отдыха, не оборудовано для купания, там отсутствовали спасательные посты.
Проводится поисково-спасательная операция, в том числе с привлечением водолазов. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Волгоград, Зоя Осколкова
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