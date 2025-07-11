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Пятница, 11 июля 2025, 16:29 мск

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В Волгоградской области девочку затянуло в водоворот на реке

В Волгоградской области ищут ребенка, которого затянуло в водоворот. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на реке Хопер Урюпинского района. 12-летняя школьница находилась на отдыхе вместе с родственниками.

«Во время купания в водоеме девочка попала в водоворот. Находившаяся рядом взрослая женщина также была втянута в омут, однако ей удалось самостоятельно выбраться. Ребенок исчез под водой», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что место, которое выбрали люди для отдыха, не оборудовано для купания, там отсутствовали спасательные посты.

Проводится поисково-спасательная операция, в том числе с привлечением водолазов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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