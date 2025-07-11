В Ингушетии произошла массовая авария с участием скорой

В Ингушетии столкнулись пять автомобилей, в том числе машина скорой помощи. По последним данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла в городе Сунжа. На улице Свердлова столкнулись пять автомобилей – три легковушки, машина скорой помощи и грузовая «Газель».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, погибших нет», – говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Магас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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