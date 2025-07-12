В Самаре дерево упало на палатку, погибли два человека

В Самаре два человека стали жертвами непогоды. Ураганный ветер повалил дерево на их палатку.

Инцидент произошел в Красноглинском районе. Местные жители установили палатку на берегу Волги. Сильный ветер повалил дерево, когда люди были внутри. В результате погибли два человека.

Кроме того, в том же районе на реке опрокинулась лодка. Пять человек удалось спасти, но одна женщина утонула.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что судно опрокинулось из-за сильного ветра.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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