В Новгородской области произошло крупное отключение электроснабжения

В Новгородской области из-за непогоды более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах остались без электроснабжения. Об этом сообщил в своем тг-канале врио главы региона Александр Дронов.

По его словам, энергетики будут работать круглосуточно, пока не ликвидируют последствия аварии.

«По прогнозам, южная гроза должна была обойти нашу область стороной, но у погоды, как всегда, свои планы», – написал Дронов.

Он уточнил, что гроза с ветром обрушилась на северо-западные районы Новгородской области.

Ликвидацией последствий шторма занимаются 32 бригады энергетиков.

Им приходится работать в сложных условиях, пробираясь к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев, сообщили «Российской газете» в компании «Россети Северо-Запад».

От непогоды также пострадали линии электропередачи в Псковской области. Там тоже начались восстановительные работы, добавили энергетики.

Тем временем синоптики пообещали жителям области еще один жаркий день.

Согласно прогнозу, 13 июля воздух в регионе прогреется до +33 градусов, местами ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 24 метров в секунду.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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