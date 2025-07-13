В Бурятии катер наехал на плавающего в озере мужчину

В Бурятии катер наехал на мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавшего доставили в больницу с рваными ранами лица и торса.
Инцидент произошел на Гусином озере в Селенгинском районе. Катер наехал на отдыхавшего, когда он вынырнул из воды.
38-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу Гусиноозерска. Медики диагностировали у него рваные раны лица, также у мужчины повреждено плечо.
Правоохранительные органы проводят проверку. Водителя катера задержали.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
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