В Бурятии катер наехал на плавающего в озере мужчину

В Бурятии катер наехал на мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавшего доставили в больницу с рваными ранами лица и торса.

Инцидент произошел на Гусином озере в Селенгинском районе. Катер наехал на отдыхавшего, когда он вынырнул из воды.

38-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу Гусиноозерска. Медики диагностировали у него рваные раны лица, также у мужчины повреждено плечо.

Правоохранительные органы проводят проверку. Водителя катера задержали.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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