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Понедельник, 14 июля 2025, 11:02 мск

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Запорожскую АЭС атаковали три дрона ВСУ

Фото: сайт Запорожской АЭС

Тренажерный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся атаке трех беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении.

Атака была зарегистрирована на расстоянии около 250-300 м от первого энергоблока станции. При этом критических разрушений и возгорания на ЗАЭС не было выявлено.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время работа ЗАЭС осуществляется в штатном режиме, также обеспечена безопасность эксплуатации станции.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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