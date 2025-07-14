Более 140 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за непогоды

В Луганской Народной Республике непогода оставила без электроснабжения более 140 тысяч жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Наиболее сложная ситуация из-за непогоды отмечается в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.
«По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов», – говорится в сообщении.
К восстановлению линии электропередачи привлекли 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники.
Луганск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»