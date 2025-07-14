российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 июля 2025, 13:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Более 140 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за непогоды

В Луганской Народной Республике непогода оставила без электроснабжения более 140 тысяч жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Наиболее сложная ситуация из-за непогоды отмечается в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.

«По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов»‎, – говорится в сообщении.

К восстановлению линии электропередачи привлекли 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Россия, Скандалы и происшествия,