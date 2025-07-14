В Сочи полиция проводит проверку из-за драки на канатной дороге

В Сочи полицейские проводят проверку после публикаций видео с дракой на канатной дороге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее в соцсетях появились видео с горнолыжного курорта Красная Поляна. На кадрах несколько человек устроили потасовку в очереди на канатную дорогу.
Сообщалось, что причиной давки стали скидки на подъемники. Цена на проезд в кабинке была снижена в десятки раз, что вызвало небывалый ажиотаж.
«Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку», – рассказали РИА «Новости» сочинской полиции.
Сочи, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»