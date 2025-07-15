В Хабаровском крае до сих пор ищут пропавший вертолет Ми-8

В Хабаровском крае сутки продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, вертолет ведомства за пять часов обследовал 880 квадратных километров, а также 85 километров береговой линии Охотского моря. Также облет выполняло воздушное судно Росавиации. Данные о пропавшем вертолете также переданы на суда, находящиеся в Охотском море.

Напомним, что МИ-8 пропал накануне, на его борту находились три члена экипажа и два технических сотрудника. Борт вылетел после дозаправки из поселка Охотск Хабаровского края и направился в Магадан. До места назначения вертолет не добрался, аварийных сигналов не подавал.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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