Вертолет Ми-8, пропавший в Хабаровском крае, найден сгоревшим

Вертолет, пропавший на пути из Охотска Хабаровского края в Магадан почти двое суток назад, найден разрушенным, экипаж, вероятно, погиб.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

«Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб», – сказал собеседник агентства. По обломкам видно, что борт горел.

Обломки вертолета, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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