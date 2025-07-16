Старейшего в мире марафонца – индуса 114 лет – насмерть сбила машина

Старейший в мире марафонец Фауджа Сингх, который участвовал в соревнованиях после того, как ему исполнилось 100 лет, погиб в результате ДТП в понедельник. Ему было 114 лет.

Сингх, родившийся в сельской местности Индии в 1911 году, а затем переехавший в Лондон, получил прозвище «Торнадо в тюрбане» после того, как начал заниматься марафонским бегом в конце 80-х. Он пробежал девять из 42-километровых забегов, сообщает CNN.

Его считали старейшим марафонцем в мире, хотя он так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у него не было свидетельства о рождении.

По данным индийской полиции, неизвестный автомобиль сбил Сингха, когда он шел по дороге недалеко от своей родной деревни Биас в северо-западном индийском штате Пенджаб.

Его отправили в больницу Шриманн в округе Джаландхар, где он скончался от травм головы и ребер, сообщил старший суперинтендант полиции округа Джаландхар Харвиндер Сингх Вирк.

«Мы работаем над установлением личности водителя транспортного средства. Мы используем записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы отследить автомобиль, и уже направили группы для работы», – сообщил суперинтендант CNN, добавив, что свидетелем аварии стал прохожий.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавил общенациональную церемонию чествования Сингха, назвав его «исключительным спортсменом с невероятной решимостью».

Сингх начал бегать марафоны только в возрасте 89 лет, после того как он переехал в Англию после смерти жены и сына.

«Бег проявил ко мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и печали», – сказал он в интервью CNN , когда ему было 102 года.

Свой первый марафон он пробежал всего через пару месяцев тренировок, а три года спустя на Торонтском марафоне на набережной в 2003 году установил личный рекорд – пять часов и 40 минут.

В 2011 году Сингх вернулся в Торонто, где стал первым долгожителем, пробежавшим марафон за восемь часов 11 минут и шесть секунд.

Это было совсем не похоже на его скромное детство в Индии, когда из-за слабости в ногах он не мог ходить до пяти лет.

Его последний марафон на 10-километровом маршруте прошел в Гонконге в 2013 году, через год после того, как он нес факел на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Несмотря на его успех, его достижения так и не были признаны членами Книги рекордов Гиннесса из-за отсутствия свидетельства о рождении.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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