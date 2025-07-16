В Новосибирской области в ДТП погибло сразу 7 человек – возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о ДТП, в котором погибло 7 человек, сообщает региональный СКР.

16 июля в 13:40 по местному времени водитель автомобиля Suzuki SX4 двигался со стороны Новосибирска в направлении поселка Краснозерское и при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Toyota Sprinter. ДТП случилось на 291-м километре автодороги К-17Р. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Еще один пострадавший – маленький ребенок. На Вертолете его для лечения направят в Новосибирск.

Уголовное дело возбуждено ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Новосибирск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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